Глава ЛНР считает, что кольцо вокруг Лисичанска может замкнуться в течение двух-трех дней

Леонид Пасечник сообщил, что силы Республики и РФ перекрыли дорогу, по которой шел подвоз подкрепления киевским силовикам в Лисичанске. Фото: АГ ЛНР

Силы ЛНР и России смогут замкнуть кольцо вокруг Лисичанска в течение двух-трех дней. Об этом заявил Глава Республики Леонид Пасечник.

- Еще пару-тройку дней, не хочу предсказывать, мы замкнем кольцо. Думаю, тогда вопрос по освобождению Лисичанска пойдет несколько быстрее. Очень на это надеемся. Сложно, но задача стоит, - сказал Пасечник.

Он сообщил, что к настоящему времени силы Республики и РФ перекрыли дорогу, по которой шел подвоз подкрепления киевским силовикам в Лисичанске.

- В последнее время более-менее наладился фронт, движемся стабильно вперед. На сегодняшний день мы перекрыли последнюю дорогу, которая питала Лисичанск со стороны, из глубины Украины. Поэтому подвоз боеприпасов, провизии, оружия на сегодняшний день практически прекращен, - рассказал руководитель Республики.

Он отметил, что в этом районе еще остался отрезок такого поля, по которому, наверное, большие боевые машины еще могут что-то возить.

Ранее оборонное ведомство ЛНР заявило, что киевские силовики находятся в огневом мешке под Горским. Народная милиция взяла под контроль дорогу на Лисичанск и продолжает наступление на Северодонецк.

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