Юнармеец из Горловки привез мэру Ивану Приходько сувениры с Байконура

Леонид Герасимов передал мэру Ивану Приходько сувениры. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 23 июня, юнармеец из Горловки Леонид Герасимов привез мэру Ивану Приходько сувениры со знаменитого космодрома Байконур. Об этом глава городской администрации написал в своем телеграм-канале.

- Парень привез мне в подарок памятные сувениры и рассказал о поездке. Наши ребята посетили множество музеев, побывали практически во всех уголках космодрома, наблюдали за пуском ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», а также познакомились и пообщались с действующими космонавтами, - сообщил Иван Приходько.

Он уверен, что впечатления, полученные на космодроме, запомнятся детям из ДНР на всю жизнь.

Такая тарелочка появилась на столе мэра Горловки. Фото: ТГ/Приходько

Напомним, по приглашению Роскосмоса группа школьников Донецкой Народной Республики в начале июня посетила знаменитый Байконур. В составе группы в путешествие отправился горловчанин, юнармеец территориального штаба Горловки общественного движения «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ — ЮНАРМИЯ» Леонид Герасимов.

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