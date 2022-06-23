Группа российских журналистов и общественников попала под обстрел в районе Северодонецка

Поездка оказалась сопряжена с опасностью Фото: Александр КОЦ

Журналисты и активисты общественного движения «Общероссийский народный фронт» попали под минометный обстрел со стороны ВСУ в районе Северодонецка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ОНФ Алексей Штокал.

Он рассказал подробности инцидента.

- Заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, руководитель представительства Народного фронта в Луганской Народной республике Анна Еременко и группа российских журналистов и журналистов ЛНР попала под обстрел во время передачи бойцам Народной милиции ЛНР сбора военного корреспондента медиагруппы «Комсомольская правда» Александра Коца, - пояснил Штокал.

Уточняется, что огонь по группе был открыт ровно в тот момент, когда началась непосредственная передача груза, собранного для артиллерийского дивизиона. Все успели забежать в укрытие, так что обошлось без жертв. Сбор вручен, теперь группа российских представителей возвращается в Луганск.

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