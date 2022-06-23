Дети погибших защитников ЛНР отправились из Луганска на отдых в Крым

Дети будут отдыхать в комплексе «Дельфин» в селе Песчаное Бахчисарайского района. Фото: АГ Луганска
Более 20 детей погибших защитников Республики отправилась из Луганска на отдых в Крым. Об этом сообщило управление по делам детей, семьи и молодежи администрации Луганска.
- Дети погибших защитников Республики отправились на отдых в оздоровительно-спортивный комплекс «Дельфин», расположенный в селе Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым, - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что детей в пути сопровождают педагоги и медицинские работники.
Ранее советник Главы ЛНР Марина Филиппова сообщила, что порядка двух тысяч детей из Республики поедут в Российскую Федерацию в рамках летней оздоровительной кампании в 2022 году. В первую очередь это дети погибших и раненых мобилизованных военнослужащих Республики, а также дети с прифронтовых и освобожденных территорий.
- Также дети раненых и мобилизованных защитников поедут в «Артек» и «Орленок», это будут путевки на август-сентябрь. Думаю, к этим путевкам добавится еще, потому что каждый день добавляются российские партнеры, российские регионы берут шефство над территориями ЛНР и будут принимать активное участие в оздоровлении наших детей, – рассказала советник Главы ЛНР.
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