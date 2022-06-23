Украинские боевики атаковали Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе Донецка: убит один и ранены двое жителей

Ранения получили отец Виктор и староста храма Елена. Фото: Штаб теробороны ДНР

Сегодня при обстреле поселка Горняк в Куйбышевском районе Донецка погиб мирный житель. Кроме того, были ранены двое человек. Оба - священнослужители. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там уточнили, что под ударом украинских войск оказался Свято-Благовещенский храм столицы.

- При обстреле украинскими боевиками храма в поселке Горняк Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель 1948 года рождения. Ранения получили отец Виктор и староста храма Елена, - проинформировали военные.

Тем временем сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать и от столичной мэрии.

- По предварительной информации, удару подверглись Храм Святых Царственных Мучеников (ул. Зугрэсская, 26) и ясли-сад № 46 (улица Славина, 5), - написал в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.

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