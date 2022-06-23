ВСУ обстреляли в Донецке парковку рядом с рынком «Маяк», есть пострадавшие

Удар в район самого крупного рынка Донецка «Маяк». Фото: фрагмент видео телеграм-канала t.me/RtrDonetsk

В результате обстрелов украинских войск ранены мирные жители в Киевском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что под под огонь тяжелых орудий ВСУ попали жилые кварталы рядом с рынком «Маяк».

- Украинские боевики обстреляли парковку у радиорынка на «Маяке», где ранили мужчину 1986 года рождения. Также ранение по улице Артема получила женщина 1937 года рождения, - проинформировали в Штабе.

Сообщается также, что ВСУ атаковали артснарядами улицу Революционную в этом же районе города. В результате нанесенных ударов там поврежден целый ряд жилых домов.

Напомним, Донецк продолжает находиться под ударами натовской артиллерии: в результате обстрела ВСУ по улице Университетской сегодня был ранен мирный житель. Украинские боевики продолжают атаковать жилые кварталы Киевского, Куйбышевского и Кировского районов столицы.

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