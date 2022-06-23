В ДНР на один день отменят движение поездов к российской границе

Отменяется курсирование пассажирских поездов № 619/620 сообщением «Ясиноватая - Успенская - Ясиноватая». Фото: ДонЖД

Движение пассажирских поездов к российской границе будет приостановлено в ДНР на один день - в пятницу, 24 июня. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

- В сутки 24 июня 2022 года отменяется курсирование пассажирских поездов № 619/620 «Ясиноватая - Успенская - Ясиноватая», - проинформировало ведомство.

В министерстве также отметили, что по техническим причинам изменится график движения пригородных поездов №№6226 и 6253 сообщением Дебальцево-Макеевка. Время отправления первого из них назначено на 17:14, прибытие в Макеевку ожидается в 20:52. Обратный поезд отправится в 17:36 и прибудет на конечную станцию в 19:07.

Время прибытия и отбытия поездов на промежуточных станциях можно будет уточнить в железнодорожных кассах.

Тем временем в ДНР сообщили хорошую новость для владельцев машин - на государственных заправках Республики подешевели газ и две марки бензина. Водители могут заправить свои транспортные средства по сниженным ценам.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Никто никого не эвакуирует: Украинские провокаторы в соцсетях вбрасывают дезинформацию о срочной эвакуации из Донецка

Администрация Киевского района столицы опровергла эту информацию (подробнее)