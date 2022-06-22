Никто никого не эвакуирует: Украинские провокаторы в соцсетях вбрасывают дезинформацию о срочной эвакуации из Донецка

Украинские провокаторы в соцсетях вбрасывают дезинформацию

Украинские каналы и паблики в социальных сетях продолжают вбросы с дезинформацией о срочной эвакуации. Население призывают к массовым сборам в нескольких точках города.

- Администрация Киевского района Донецка опровергает данную информацию. Так называемые «места сбора» - это кварталы города, которые находятся под постоянными обстрелами вражеской артиллерии! Избегайте массовых сборов, не подвергайте свою жизнь опасности! - передает Штаб территориальной обороны ДНР.

Штаб теробороны Республики призывает жителей использовать только проверенную информацию из официальных источников.

- Будьте внимательны, не поддавайтесь паническим вбросам из сторонних каналов информации, пользуйтесь проверенными данными, - призывают в штабе.

Противник продолжает совершать информационные атаки с использованием электронной почты, соцсетей, фейковых смс и мессенджеров.

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