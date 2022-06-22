Вблизи Ждановки машина сбила школьника на велосипеде. Фото: МВД ДНР

20 июня вблизи Ждановки на дороге «Енакиево - Харцызск» машина сбила школьника на велосипеде. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УГАИ МВД ДНР.

Правоохранители предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля Москвич на закруглении дороги, не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, школьник-велосипедист получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбора безопасной скорости движения с учетом установленных ограничений и текущей дорожной обстановки. Водителям необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. Выбранная скорость должна обеспечивать возможность своевременно и адекватно реагировать на изменение дорожной ситуации. Все находящиеся в автомобиле люди должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

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