Войска русской коалиции за сутки уничтожили больше тридцати украинских боевиков

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Войска русской коалиции за прошедшие сутки уничтожили больше тридцати украинских боевиков, а также их вооружение и военную технику. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: одна установка РСЗО БМ- 21 «Град», одна гаубица М-777, два грузовых автомобиля и более тридцати человек личного состава, - рассказал Эдуард Александрович.

Также замначальника Управления Народной милиции добавил, что подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за сутки сорок пять раз обстреляли ДНР. Один мирный житель погиб, еще тринадцать, в том числе трое детей, - ранены. Под вражеским огнем оказались: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Центрально-городской районы), Горловка (Калининский и Никитовский районы), Доломитное, Гольмовский, Михайловка, Луганское, Ясиноватая, Минеральное и Еленовка.

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