Украинские боевики за сутки сорок пять раз обстреляли ДНР

ВСУ не прекращают обстрелов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики за прошедшие сутки сорок пять раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 374 боеприпаса. Об этом сообщает СЦКК Республики.

- Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский и Центрально-городской районы), Горловка (Калининский и Никитовский районы), Доломитное, Гольмовский, Михайловка, Луганское, Ясиноватая, Минеральное и Еленовка, - говорится в сообщении.

Враг применял РСЗО «Ураган», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, АГС. За прошедшие сутки в Макеевке погиб мирный житель 1978 г.р. Ранения получили 13 гражданских лиц, (трое детей: мальчик 2009 г.р. и девочки 2009 и 2016 г.р.) из них один сотрудник МЧС, в Киевском районе Донецка, Ясиноватой и Макеевке.

Повреждено 29 домов в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в предыдущие сутки вооруженные формирования Украины 44 раза обстреляли Республику.

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