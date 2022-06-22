График подвоза воды в Донецке на 22 июня: власти опубликовали список адресов

В зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. Фото: Архив "КП"
Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 22 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.
График подвоза питьевой воды в Донецке
Кировский район:
- ул. Узловая, 126 (с 10:00 до 13:00).
Куйбышевский район:
- ул. Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 13:00);
- Уржумская, 18 (с 10:00 до 13:00).
Петровский район:
- ул. Лохтина (с 10:00 до 16:00);
- ул. Боткина (с 10:00 до 16:00);
- ул. Осоавиахима (с 10:00 до 16:00);
- ул. Ананченко (с 10:00 до 15:00);
- ул. Шестакова (с 10:00 до 15:00);
- АС «Трудовская» (с 10:00 до 15:00).
График подвоза технической воды в Донецке
Калининский район:
- ул. Хлюпина, 12 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Шахтинская, 10, 36 (с 10:00 до 13:00);
- пр. Красногвардейский, 46 (с 14:00 до 15:00).
Киевский район:
- ул. Путиловская, 48 (с 9:30 до 12:00).
Кировский район:
- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 (с 10:00 до 12:00);
- ул. Токарева, 88а (с 15:00 до 16:00).
Куйбышевский район:
- ул. Слепнева, 82 (с 12:00 до 15:00).
Ленинский район:
- ул. Куприна, 72 (с 10:00 до 13:00).
Пролетарский район:
- ул. Макеевская, 25 (с 13:00 до 15:00).
Моспино:
- ул. Коммуны, 19 (с 10:00 до 12:00);
- ул. Коцюбинского, 6 (с 13:30 до 15:30).
Еленовка – круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т;
- мкр-н Новый, 4;
- ул. Московская, 14;
- ул. Деповская, 8;
- с. Молодёжное, ул. Новосёлов, 7.
Уточняется, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. В мэрии попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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