График подвоза воды в Донецке на 22 июня: власти опубликовали список адресов

В зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. Фото: Архив "КП"

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 22 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза питьевой воды в Донецке

Кировский район:

- ул. Узловая, 126 (с 10:00 до 13:00).

Куйбышевский район:

- ул. Ленкоранская, 14 (с 10:00 до 13:00);

- Уржумская, 18 (с 10:00 до 13:00).

Петровский район:

- ул. Лохтина (с 10:00 до 16:00);

- ул. Боткина (с 10:00 до 16:00);

- ул. Осоавиахима (с 10:00 до 16:00);

- ул. Ананченко (с 10:00 до 15:00);

- ул. Шестакова (с 10:00 до 15:00);

- АС «Трудовская» (с 10:00 до 15:00).

График подвоза технической воды в Донецке

Калининский район:

- ул. Хлюпина, 12 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Шахтинская, 10, 36 (с 10:00 до 13:00);

- пр. Красногвардейский, 46 (с 14:00 до 15:00).

Киевский район:

- ул. Путиловская, 48 (с 9:30 до 12:00).

Кировский район:

- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Токарева, 88а (с 15:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Слепнева, 82 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Куприна, 72 (с 10:00 до 13:00).

Пролетарский район:

- ул. Макеевская, 25 (с 13:00 до 15:00).

Моспино:

- ул. Коммуны, 19 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Коцюбинского, 6 (с 13:30 до 15:30).

Еленовка – круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т;

- мкр-н Новый, 4;

- ул. Московская, 14;

- ул. Деповская, 8;

- с. Молодёжное, ул. Новосёлов, 7.

Уточняется, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. В мэрии попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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