В результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка ранены двое сотрудников «Донэлектроавтотранса»

Украинские боевики не прекращают обстрелов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке в Киевском районе в результате обстрела украинскими боевиками во время работ по ремонту контактной сети получили ранения двое сотрудников предприятия «Донэлектроавтотранс». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Идет обстрел Киевского района города. Под огнем ВСУ пересечение улицы Челюскинцев и Таманского проспекта. По словам местных жителей, в районе наблюдается сильное задымление. За сегодняшнее утро украинскими карателями из населенного пункта Пески по Киевскому району всего было выпущено 23 снаряда, - рассказал Алексей Кулемзин.

Также градоначальник сообщил, что временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 на участке ТРЦ «Донецк Сити» - ж/д вокзал в Киевском районе. Из-за боевых действий произошел обрыв контактного провода.

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