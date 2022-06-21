ВСУ при отступлении разрушили мост вблизи села Орехово в ЛНР

Иван Филипоненко показал разрушенный киевскими силовиками мост. Фото: кадр из видео УНМ ЛНР

Киевские силовики, отступая со своих позиций, разрушили транспортный узел вблизи села Орехово в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, этот мост в свое время служил ключевой транспортной артерией для войск Украины. Через данный логистический центр украинские военные подвозили подкрепление в Орехово и Золотое.

- Сейчас мост украинскими войсками при отступлении фактически разрушен, - сообщил Филипоненко.

Тут же, под мостом, лежат тела погибших украинских солдат. Их не успевают убрать из-за активных боевых действий, развернувшихся в этом районе.

- Пока у военнослужащих Народной милиции просто нет времени на то, чтобы заняться уборкой тел: слишком стремительное идет наступление на данном участке фронта, - говорит Иван Филипоненко.

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