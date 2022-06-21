В Макеевке на территории школы были ранены трое детей

Одна из девочек находится в реанимации Фото: Алексей БУЛАТОВ

При обстреле Макеевки пострадали дети. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что по улице Заслонова, на территории школы №56, ранения получили трое ребят - мальчик 2009-го, а также девочки 2009 и 2016 годов рождения.

По данным штаба, одна из пострадавших школьниц находится в тяжелом состоянии.

- В настоящее время она находится в реанимации, - проинформировали военные.

Напомним, 20 июня основной удар принял на себя Червоногвардейский район города, где вследствие обстрела на территории автобазы, расположенной по улице Чубаря, возник пожар. Кроме того, в городе в общей сложности получили повреждения как минимум восемь частных и многоквартирных домов, пять газопроводов, магазин и 30 автомобилей на улицах Западная, Чубаря, Механизации, Федько и Малиновского, а также в поселках Горького и Карла Маркса. Были ранены пять мирных жителей.

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