Министерство угля и энергетики ДНР сообщило подробности сегодняшнего подрыва двоих энергетиков в Мариуполе

Энергетики возвращают в дома свет, рискуя своей жизнью Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 21 июня, автомобиль Региональной энергопоставляющей компании по пути следования к месту выполнения аварийно-восстановительных работ на одной из линий электропередачи в Мариуполе подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

- В результате взрыва осколочные ранения получил директор ТЕ «Приазовские электрические сети» и заместитель начальника строительно-монтажной службы «РЭК» Пострадавшие были госпитализированы в горбольницу №2 Мариуполя. Опасности для жизни нет, - говорится в сообщении.

За последние месяцы это не первый случай, когда энергетики, люди одной из самых мирных профессий, получают ранения и травмы из-за боевых действий. Все чаще сотрудникам энергопредприятий Республики во время выполнение своих должностных обязанностей приходится рисковать собственными жизнями и здоровьем. А они, несмотря ни на что, продолжают работать, возвращая людям свет.

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