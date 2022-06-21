«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах, поджогах»: МВД ДНР напомнило об ответственности за отвлечение правоохранителей от работы

Правоохранители напомнили об ответственности за заведомо ложное сообщение. Фото: МВД ДНР

В Донецке в Пролетарском районе полицейские регистрируют десятки обращений жителей, поступающих на телефон «102». И лишь примерно половина из них находит свое подтверждение.

- Граждане должны не забывать о том, что заведомо ложный вызов специальных служб влечет за собой административную и уголовную ответственность. Сотрудники дежурной части полиции обязаны регистрировать любой вызов и направлять на место происшествия следственно-оперативную группу. Ложный вызов, поступивший на телефон «102», отвлекает правоохранителей от работы, в то время, пока стражи порядка реагируют на ложный вызов, где-то могут пострадать люди, которым действительно требуется помощь, - говорится в сообщении ЦОС МВД ДНР.

С начала этого года к админответственности было привлечено 96 правонарушителей за заведомо ложный вызов специальных служб. Санкция соответствующей статьи предусматривает выплату внушительного штрафа.

В МВД напоминают, что за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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