В ДНР перехватили украинскую ракету над Торезом, ее обломки рухнули на город

Даже фрагменты от ракеты способны нанести колоссальный урон. Фото (иллюстрация): Штаб теробороны ДНР

Силы ПВО ДНР сбили в небе над Торезом украинскую ракету. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что фрагменты от боеприпаса рухнули на город и нанесли существенные повреждения.

- Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Тореза. Пострадало здание автотранспортного предприятия, - проинформировали военные.

Сообщается также про обстрел Красного Лимана. Вследствие попадания снарядов в населенном пункте загорелись гаражи газовой службы, расположенные по улице Свободы.

Тем временем в Донецке мощнейшему удару со стороны ВСУ подвергся Киевский район города. По данным Штаба, всего за 2,5 часа украинские боевики выпустили по жилым кварталам столицы почти 80 снарядов калибром 155 миллиметров, переданных странами НАТО. В результате обстрела осколочные ранения получила 67-летняя женщина.

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