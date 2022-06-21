Эдуард Басурин рассказал об уничтожении силами русской коалиции за текущие сутки более тридцати украинских боевиков

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции за текущие сутки уничтожили больше тридцати украинских боевиков, а также вооружение и военную технику противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Уничтожена одна установка РСЗО БМ- 21 «Град», одна гаубица М-777, два грузовых автомобиля и более тридцати человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах Авдеевки и Курдюмовки, - рассказал Эдуард Александрович.

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции сообщал об уничтожении трех украинских установок РЗСО «Ураган» и «Град» силами русской коалиции в минувшие сутки. За это же время было уничтожено более 40 человек личного состава.

По словам Басурина, также были подавлены три огневые позиции противника в Авдеевке, Невельском и Желанном, что все возле Донецка.

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