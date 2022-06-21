Наладить мирную жизнь Алчевску поможет Вологодская область России

Россияне готовы протянуть руку дружбы и помощи. Фото: администрация города Алчевска

В налаживании мирной жизни городу Алчевск в ЛНР поможет Вологодская область России. Сегодня исполняющий обязанности губернатора российской области Антон Кольцов и глава администрации Алчевска Альберт Апшев подписали соответствующий договор о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам руководителя одного из регионов РФ, это сотрудничество коснется всех сфер жизнедеятельности города.

- Совместно будем делать жизнь Алчевска комфортной, - заверил Кольцов.

Со своей стороны, мэр Алчевска Альберт Апшев подчеркнул, что в рамках заключенного соглашения планируется выполнить большой объем работ - восстановить жилищно-коммунальную инфраструктуру города, социальные объекты, подготовиться к зиме, отремонтировать дороги, оказать гуманитарную помощь жителям.

- От имени алчевцев выражаю глубокую благодарность нашим братьям-вологжанам и Российской Федерации. Вместе мы достигнем всех поставленных целей, - уверен он.

Сообщается также, что Вологодская область передала в Алчевск строительные материалы и оборудование для восстановления инфраструктуры города. Кроме того, неравнодушными россиянами были собраны и доставлены сюда более 10 тонн гуманитарной помощи.

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