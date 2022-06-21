В Донецке на Партизанском проспекте ранена женщина

Украинские боевики обстреливают из 155-миллимктрового НАТОвского калибра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 21 июня, в Донецке в Киевском районе в результате обстрела ВСУ ранена 67-летняя женщина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Возле 71-го дома по Партизанскому проспекту осколочное ранение шеи, предплечья, бедра и передней брюшной стенки получила женщина 1955 г.р., - говорится в сообщении градоначальника.

Пострадавшую доставили в Республиканский травматологический центр.

Ранее сообщалось, что украинские боевики после обеда открыли огонь по Киевскому району со своих позиций в Авдеевке. Обстрел из орудий калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО) не прекращается. Попадания снарядов ВСУ спровоцировали пожары на улицах Тарханова, Полиграфической и Жмуры. Сильное задымление наблюдается в районе площади Шахтерской.

Обстрел был настолько интенсивным, что к месту пожара не могли добраться пожарные.

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