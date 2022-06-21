В Макеевке под обстрелом погиб один человек и еще 2 получили ранения

На улице Цветкова пострадали мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Макеевку. По предварительной информации, в результате удара ВСУ на улице Цветкова в Червоногвардейском районе города погиб 1 человек и еще 2 получили ранения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Червоногвардейском районе Макеевки пострадали 12 домостроений, - проинформировали военные.

Напомним, три десятка автомобилей, жилые дома, газопроводы и объекты гражданской инфраструктуры пострадали в Макеевке в результате атаки украинских силовиков, произведенной 20 июня из реактивной системы залпового огня «Ураган». Основной удар так же принял на себя Червоногвардейский район города, где вследствие обстрела на территории автобазы, расположенной по улице Чубаря, возник пожар. Кроме того, при обстреле были ранены 5 мирных жителей.

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