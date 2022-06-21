Бойцы ЛНР предотвратили попытку прорыва ВСУ у Северодонецка

Диверсионную группу обнаружили и уничтожили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва украинских боевиков в направлении Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Там отметили, что киевские силовики пытаются любым способом прорвать укрепленные позиции республиканских сил на данном участке фронта. Для этого используют диверсионные вылазки. Но все попытки тщетны.

- В очередной раз бойцы Народной милиции показали достойную, слаженную работу против вражеских военных сил, - рассказали в оборонном ведомстве Республики о результатах подавления активности противника.

В Народной милиции подчеркнули, что все старания атаковать, которые совершают украинские националисты, попросту бессмысленны.

- Была попытка прорыва диверсионной группы, которая была обнаружена и уничтожена, - говорит один из военнослужащих ЛНР с позывным «Медведь».

Напомним, освобождение Республики развивается с успехом: недавно под ее контроль перешло Метелкино. Луганская Народная Республика уже контролирует 97 процентов территории.

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