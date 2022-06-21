При разборе завалов дома в городе Красный Луч в ЛНР обнаружили останки двух детей

Населенный пункт попал под ракетный удар киевских силовиков на прошлой неделе. Фото: t.me/krasnyluchpress

Под завалами дома в Красном Луче после падения украинской «Точки-У» были обнаружены тела трех мирных жителей. Двое из них - дети. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

- 20 июня в ходе проведения следственных действий в одном из разрушенных домостроений обнаружены обгоревшие останки трех мирных жителей, двое из которых дети 2005 и 2010 годов рождения, - проинформировали в надзорном органе власти.

Там напомнили, что украинские боевики нанесли удар по Красному Лучу ракетой из тактического комплекса «Точка-У» вечером 16 июня. От падения боеприпаса погибли и получили ранения различной степени тяжести мирные жители, а также были повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения города. Работы по разбору завалов и сгоревших домов продолжаются до сих пор.

По факту нанесения ракетного удара, который повлек за собой гибель и ранение людей, прокуратура возбудила уголовное дело. Виновных в обстреле обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также геноциде.

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