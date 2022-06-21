ВСУ наносят новые удары по Донецку и Ясиноватой

Обстрелы населенных пунктов Республики не прекращаются Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики возобновили удары по жилым кварталам Донецка и Ясиноватой. По данным главы столичной администрации Алексея Кулемзина, утром по Кировскому району Донецка противник выпустил пять снарядов калибром 152 мм. Кроме того, был зафиксирован обстрел по направлению поселка шахты «Трудовская» в Петровском районе города. Его атаковали из минометов и АГС, также применялось стрелковое оружие.

Прямым попаданием украинского снаряда уничтожен частный жилой дом по адресу улица Мелитопольская, 40. Ранен местный житель.

- В результате утреннего обстрела Петровского района осколочные ранения получил мужчина 1953 года рождения. Пострадавший доставлен в травмпункт городской больницы № 14, - проинформировал мэр.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, также нанесен артиллерийский удар по Кировскому району Донецка из натовских гаубиц калибром 155 миллиметров.

Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о ранении женщины 1964-го и двух мужчин 1988 и 1965 годов рождения в Ясиноватой.

- В результате обстрела ВСУ отключена кабельно-воздушная линия 6 кВ, обесточено 2 трансформаторных подстанции, детский сад. Без энергоснабжения 167 абонентов Ясиноватского РЭС (поселок Минеральное), - заявили наблюдатели.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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