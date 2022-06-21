В Донбассе уничтожены три украинские установки РСЗО «Ураган» и «Град», а также подавлены огневые позиции ВСУ под Донецком

Совместными действиями военнослужащих республик и ВС РФ уничтожена часть вражеского вооружения и военная техника
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
За прошедшие сутки войска русской коалиции уничтожили в Донбассе несколько установок реактивных систем залпового огня ВСУ. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
- Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО «Ураган», две БМ-21 «Град», один грузовой автомобиль и более 40 человек личного состава, - проинформировал он.
По словам представителя оборонного ведомства Республики, союзным силам удалось также подавить три огневые позиции противника под Донецком - в Авдеевке, Невельском и Желанном.
Тем временем в зоне ответственности ЛНР потери украинской армии за сутки составили 25 военнослужащих.
- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 25 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 7 единиц автомобильной техники, - заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
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