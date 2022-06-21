В Донецке по причине крупной аварии остановились трамваи

В центре города столкнулись несколько машин. Фото: МЧС ДНР

В центре Донецка произошла крупная авария - на проспекте Дзержинского столкнулись сразу несколько машин. Это послужило причиной остановки нескольких трамвайных маршрутов, которые перевозят пасажиров на данном участке дороги. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что на пути следования от Дворца спорта «Динамо» до улицы Левобережной трамвайные маршруты № 9 и №10 временно заблокированы.

- Причина: столкновение трех автомобилей, - пояснил мэр.

По словам Кулемзина, сейчас движение трамвая №10 осуществляется по укороченной схеме - от микрорайона Восточный до площади Буденного.

Напомним, в последние дни движение транспорта в столице Донецкой Народной Республики останавливают из-за обстрелов. Город находится под массированным артиллерийским огнем украинских вооруженных формирований.

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