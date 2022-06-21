График подвоза воды в Донецке на 21 июня: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 21 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.
График подвоза технической воды на 21 июня
Калининский район:
- улица Комисаржевской, 15 (с 11:00 до 13:00);
- проспект Мира, 66, 107 (с 10:00 до 13:00).
Кировский район:
- улица Токарева, 88а - емкость для раздачи населению (с 15:00 до 16:00);
- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1 - емкость для раздачи населению (с 10:00 до 12:00).
Куйбышевский район:
- улица Нарвская, 9 - емкость для раздачи населению (с 12:00 до 13:00);
- улица Краснознаменная, 86 - емкость для раздачи населению (с 14:00 до 15:00).
Ленинский район:
- улица Рослого, 79 (с 11:00 до 14:00);
- улица Муравьева, 33 (с 10:00 до 13:00);
- улица Батумская, 61 (с 10:00 до 13:00).
пгт Еленовка - круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объемом по 5 т:
- мкр-н Новый, 4;
- улица Московская, 14;
- улица Деповская, 8;
- село Молодежное, улица Новоселов, 7.
График подвоза питьевой воды на 21 июня
Буденновский район:
- улица Рогачевская, 152 (с 14:30 до 15:30);
- улица Октября, 21а (с 15:30 до 16:30).
Калининский район:
- улица Черниговская, 5 (с 11:00 до 12:00);
- улица Харитонова, 8 (с 12:00 до 13:30).
Кировский район:
- улица Узловая, 126 (с 10:00 до 13:00).
- улица Вербоноля, 11 (с 10:00 до 16:00).
Куйбышевский район:
- улица Шахтерской Славы, 7 (с 10:00 до 13:00);
- улица Порт-Артурная, 3 (с 10:00 до 13:00).
Ленинский район:
- улица Архангельская, 58 (с 14:30 до 16:30).
Петровский район:
- улица Боткина (с 10:00 до 16:00);
- улица Осоавиахима (с 10:00 до 16:00);
- улица Лохтина (с 10:00 до 16:00).
Пролетарский район:
- улица Липецкая, 1 (с 10:30 до 12:00);
- улица Чаплыгина, 21 (с 12:00 до 13:30).
г. Моспино:
- улица Стаханова, 3, 13 (с 12:30 до 13:30);
- улица Пилягина, 54 (с 14:30 до 15:30);
- улица Фрунзе, 16 (с 15:30 до 16:30).
Уточняется, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться.
- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - говорят в мэрии.
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