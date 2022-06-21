График подвоза воды в Донецке на 21 июня: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 21 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 21 июня

Калининский район:

- улица Комисаржевской, 15 (с 11:00 до 13:00);

- проспект Мира, 66, 107 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- улица Токарева, 88а - емкость для раздачи населению (с 15:00 до 16:00);

- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1 - емкость для раздачи населению (с 10:00 до 12:00).

Куйбышевский район:

- улица Нарвская, 9 - емкость для раздачи населению (с 12:00 до 13:00);

- улица Краснознаменная, 86 - емкость для раздачи населению (с 14:00 до 15:00).

Ленинский район:

- улица Рослого, 79 (с 11:00 до 14:00);

- улица Муравьева, 33 (с 10:00 до 13:00);

- улица Батумская, 61 (с 10:00 до 13:00).

пгт Еленовка - круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объемом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- улица Московская, 14;

- улица Деповская, 8;

- село Молодежное, улица Новоселов, 7.

График подвоза питьевой воды на 21 июня

Буденновский район:

- улица Рогачевская, 152 (с 14:30 до 15:30);

- улица Октября, 21а (с 15:30 до 16:30).

Калининский район:

- улица Черниговская, 5 (с 11:00 до 12:00);

- улица Харитонова, 8 (с 12:00 до 13:30).

Кировский район:

- улица Узловая, 126 (с 10:00 до 13:00).

- улица Вербоноля, 11 (с 10:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- улица Шахтерской Славы, 7 (с 10:00 до 13:00);

- улица Порт-Артурная, 3 (с 10:00 до 13:00).

Ленинский район:

- улица Архангельская, 58 (с 14:30 до 16:30).

Петровский район:

- улица Боткина (с 10:00 до 16:00);

- улица Осоавиахима (с 10:00 до 16:00);

- улица Лохтина (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- улица Липецкая, 1 (с 10:30 до 12:00);

- улица Чаплыгина, 21 (с 12:00 до 13:30).

г. Моспино:

- улица Стаханова, 3, 13 (с 12:30 до 13:30);

- улица Пилягина, 54 (с 14:30 до 15:30);

- улица Фрунзе, 16 (с 15:30 до 16:30).

Уточняется, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться.

- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - говорят в мэрии.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке при обстрелах пострадал водитель машины с питьевой водой

Водителя водовоза ранило осколком в глаз (подробнее)