В Донецк передали дорогостоящий аппарат для недоношенных детей

В Донецк передали кювез для недоношенных детей. Фото: пресс-служба РГМ

Русская гуманитарная мисси при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой передали в Донецк кювез для недоношенных детей. Его привезли в Донецкий республиканский центр охраны материнства и девства. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе гуманитарной миссии.

— Этот инкубатор позволит нам создавать необходимые условия для вынашивания недоношенных и глубоко недоношенных детей. Характеристики его позволяют выхаживать детей с весом от 500 грамм, — рассказал заместитель гендиректора центра по неонатологии Дмитрий Бессонов.

Команда РГМ доставила в роддом аппарат для реабилитации недоношенных детей — кювез. Это стало возможным, благодаря поддержке детского омбудсмена и ее проекта помощи жителям ДНР, ЛНР и Украины «Детям в руки».

Напомним, что 13 июня во время обстрелов ВФУ пострадало здание центра охраны материнства и детства. В результате обстрелов по территории Донецка от взрывной волны частично повреждено остекление, двери в отделениях и палатах, однако пациенты и беременные женщины не пострадали.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ нанесли ракетный удар по Червоногвардейскому району Макеевки: три мирных жителя получили ранения

По Червоногвардейскому району Макеевки ВФУ с выпустили четыре ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (подробнее)