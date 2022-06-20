Омбудсмен ЛНР подключила юристов к оказанию бесплатной юридической помощи населению

Омбудсмен Республики Виктория Сердюкова. Фото: ЛИЦ

В аппарат уполномоченного по правам человека в ЛНР люди часто обращаются за помощью, что не входит в компетенцию данного правозащитного органа. В связи с этим службой было принято решение наладить взаимодействие с неравнодушными юристами и адвокатами Республики, которые готовы будут бесплатно оказывать консультационную и юридическую помощь гражданам по интересующих их вопросам. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

Она уточнила, что получить помощь юристов можно будет в здании Федерации профсоюзов Республики в четко определенный день недели.

- По четвергам в здании Федерации профсоюзов ЛНР, расположенном по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 13/4, юристы ЛНР Тютюнникова Виктория Анатольевна, Щербатюк Марина Олеговна, Любова Юлия Алексеевна осуществляют бесплатную консультацию, а также юридическую помощь гражданам ЛНР в оформлении необходимых документов для подачи в компетентные органы Республики, - пояснила Сердюкова.

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