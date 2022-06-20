Башкирия отправила в ЛНР 11-й гуманитарный конвой

В ЛНР отправили очередной гумконвой из Башкирии. Фото: пресс-служба «Единой России»

Республика Башкорстостан отправила 11-й гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику. Общий вес гуманитарного конвоя составил 146 тонн. Он включает в себя строительные материалы: пиломатериалы, теплоизоляция, профлисты, металлические изделия, крепежи, а также пленка и огнезащита. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

— С каждым разом перечень гуманитарной помощи для отправки в Донбасс расширяется. Кроме продуктов питания и товаров первой необходимости сейчас упор делается на строительные материалы, а также на профессиональную помощь. Наша гуманитарная миссия направлена на восстановление мирной жизни на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, включая все социальные объекты, — отметил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.

В партии отметили, что строительные материалы нужны для восстановления Петровской школы № 22 имени генерал-майора М. М. Шаймуратова в ЛНР.

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