В ЛНР из России ввезли стройматериалы для восстановления моста в Меловском районе

В ЛНР восстановят стратегически важный мост, подорванный ВФУ. Фото: ГТК ЛНР
В Луганскую Народную Республику ввезли строительные материалы для восстановления стратегически важного моста в Меловском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Таможенного комитета ЛНР.
— Строительные материалы для восстановления моста, взорванного ВСУ при отступлении в феврале 2022 года, ввезены в Республику через таможенный пост «Меловое». Таможенники же в свою очередь довольно быстро оформляют и пропускают такие грузы, — отметили в Таможенном комитете.
Напомним, что вчера в освобожденном Старобельске прошел концерт для медицинских работников. Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин выступил перед медиками, а заместитель губернатора города-героя Севастополя Сергей Толмачев передал медикам автомобиль УАЗ-471.Ключи от автомобиля были вручены главному врачу Старобельского территориального медицинского объединения Вячеславу Быкову.
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