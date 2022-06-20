Украинские боевики продолжают обстрелы Киевского района Донецка

Киевский район Донецка продолжает находиться под обстрелом. Фото: t.me/donetsk

Вооруженные формирования Украины продолжают обстрел столицы ДНР. По Киевскому району Донецка было выпущено 28 снарядов калибром 155 мм из населенного пункта Авдеевка. Очевидцы сообщают о попадании в здание котельной по ул. Челюскинцев. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По Киевскому району города выпущено 28 снарядов калибром 155 мм. Огонь ведется со стороны Авдеевки. Также по населенному пункту Минеральное выпущено 5 снарядов калибром 122 мм, по Куйбышевскому району 5 снарядов калибром 155 мм, — уточнил мэр.

Сообщается, что повреждения получило здание котельной по улице Челюскинцев, 291 «в». Повреждена кровля, остекление окон.

Тем временем зафиксирован еще один обстрел Куйбышевского района Донецка. Украинские боевики выпустили 10 снарядов 122 мм с позиций, расположенных в населенном пункте Невельское. По уточненным данным, в результате утреннего обстрела района проникающее ранение грудной клетки получил мужчина 1955 г.р. Пострадавший госпитализирован в торакальное отделение больницы им. Калинина. Также зафиксировано возгорание жилого частного дома по адресу ул. Никополь-Мариупольская, 7.

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