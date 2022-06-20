В Куйбышевском районе Донецка ранен мужчина

Боевики открыли огонь по Куйбышевскому району столицы ДНР, есть раненный. Фото: t.me/DNR_SCKK

Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате вооруженной агрессии по ул. Угольной ранение получил мужчина. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате обстрела с позиций украинских боевиков по ул. Угольной ранение получил мужчина, — уточнили в ведомстве.

По данным СЦКК, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району из населенного пункта Пески, выпустив 23 снаряда калибром 155 мм. Кроме того, из населенного пункта Невельское Куйбышевский район Донецка обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 20 ракет.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города оказались под массированными обстрелами ВФУ. Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный.

Сведения о разрушениях и жертвах уточняются.

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