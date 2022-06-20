Украинские боевики выпустили 19 РСЗО «Ураган» и одну ракету «Точка-У» по ЛНР

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать прифронтовые населенные пункты ЛНР. За прошедшие сутки ВФУ выпустили 16 снарядов из РСЗО БМ-27 «Ураган» и одну ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» по населенным пунктам Стаханов и Хорошее. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

— В результате обстрелов в населенном пункте Кировск поврежден жилой дом, в Ирмино разрушен жилой дом, повреждено 27 жилых домов и газопровод низкого давления. В Стаханове повреждено девять жилых домов, школа №29 и линия электропередач. В населенном пункте Хорошее повреждено три жилых дома, средняя школа №5, детский сад «Рябинушка», дом культуры, отдел обеспечения жизнедеятельности и магазин.

В СЦКК уточнили, что дежурными огневыми средствами подразделений НМ ЛНР позиции ВФУ, с которых велся огонь, были оперативно обнаружены и уничтожены.

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