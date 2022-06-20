График подвоза воды в Донецке: власти опубликовали список адресов на 20 июня

В Республике по-прежнему наблюдаются сложности с водоснабжением. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз питьевой и технической воды организован в шести районах Донецка, а также в Моспино и Еленовке. Власти сообщают, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

График подвоза технической воды:

Калининский район:

- ул. Ромена Ролана, 15, 40 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Луцкая, 15 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- ул. Токарева, 88а – емкость для раздачи населению (с 13:00 до 15:00);

- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 – ёмкость для раздачи населению (с 10:00 до 12:00).

Куйбышевский район:

- ул. Градостроителей, 90 (с 9:30 до 12:00);

- ул. Корниенко, 95 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Нарвская, 9 – емкость для раздачи населению (с 12:00 до 13:00);

- ул. Краснознаменная, 86 – емкость для раздачи населению (с 12:00 до 13:00).

Ленинский район:

- ул. Куйбышева, 15, 17 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Кучука, 30 (с 10:00 до 13:00).

пгт Еленовка – круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- ул. Московская, 14;

- ул. Деповская, 8;

- с. Молодёжное, ул. Новосёлов, 7.

Пролетарский район:

- ул. Коммуны, 5 (с 13:00 до 16:00).

График подвоза питьевой воды:

Калининский район:

- ул. Ярослава Галана, 40 (с 14:30 до 16:00);

- ул. Тернопольская, 37 (с 16:00 до 17:30).

Кировский район:

- ул. Петровского, 51 (с 10:00 до 13:00).

- ул. Туполева, 7б (ТК «Обжора») (с 10:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Героев Труда, 8 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Порт-Артурная, 21 (с 12:00 до 14:00).

Ленинский район:

- ул. Куйбышева, 3, 5, 9 (с 14:30 до 17:30).

Петровский район:

- ул. Бойцевая (с 10:00 до 16:00);

- ул. Гималайская (с 10:00 до 16:00);

- ул. А. Ульянова (с 10:00 до 16:00);

- ул. Лохтина (с 10:00 до 15:00);

- ул. Дунаевского (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- ул. Низменная, 12 (с 10:30 до 12:00);

- ул. Липецкая, 44 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Филатова, 7, 1 (с 14:30 до 16:00);

- ул. Чаплыгина, 21 (с 16:00 до 17:00).

г. Моспино:

- ул. Лермонтова, 23 (с 10:00 до 11:30);

- ул. Свердлова, 19 (с 11:30 до 13:00).

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