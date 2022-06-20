Украинские боевики выпустили по ДНР 294 боеприпаса за сутки

Украинские боевики продолжают бить по жилым кварталам Республики (архивное фото). Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Вооруженные формирования Украины обстреляли 13 населенных пунктов Республики за последние сутки. Всего по ДНР было выпущено 294 боеприпаса, в результате чего погибли три мирных жителя, и еще шесть получили ранения. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц: женщин 1958 и 1971 годов рождения, а также мужчины 1977 года рождения в Горловке и Макеевке. В Макеевке ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1955, 1972 и 1973 годов рождения, две женщины 1970 и еще одна 1969 года рождения.

На донецком направлении противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120, 82 и 60 мм, — уточнили в СЦКК. В результате обстрелов повреждено 32 дома в Киевском районе Донецка, Горловке и Макеевке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела против командира 56-й бригады ВСУ за обстрелы Донецка 18 июня

Полковника Сергея Сирченко обвиняют в совершении террористических актов (подробнее)