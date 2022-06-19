Генпрокуратура ДНР возбудила уголовные дела против командира 56-й бригады ВСУ за обстрелы Донецка 18 июня

Последствия обстрелов 18 июня. Фото: ГП ДНР

Генеральной прокуратурой ДНР по фактам обстрелов 18 июня Ворошиловского, Куйбышевского и Киевского районов Донецка возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ по приказу командира Сергея Сирченко произвели обстрелы территории трех районов Донецка.

В результате в Ворошиловском районе ранения получили двое мужчин, 1962 и 1963 годов рождения. В Куйбышевском районе погибли двое мужчин, 1967 и 1999 г.р. Кроме того, ранения получили 10 человек: трое женщин, 1966, 1979 и 1949 г.р.; семеро мужчин, 1992, 1966, 1998, 1999, 1955, 1979 и 1963 г.р. Повреждены здание завода «Топаз» и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В Киевском районе погибли двое гражданских, четверо ранены. Многочисленные разрушения и повреждения причинены промышленным предприятиям, детскому учреждению для детей с особенностями здоровья, а также жилым домам.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 229 УК ДНР (совершение террористического акта). Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

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