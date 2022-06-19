ВСУ нанесли артудар НАТОвскими гаубицами по Макеевке, ранен мирный житель

Украинские боевики продолжают стрелять по жилым домам. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 19 июня, вечером украинские боевики обстреляли из 155-миллиметровых гаубиц НАТОвского стандарта Червоногвардейский район Макеевки. В результате был ранен мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела украинских боевиков в поселке Первомайском по улице Хасанской, 18 произошло возгорание домостроений и автомобиля. Ранение получил мирный житель, мужчина 1955 года рождения, - говорится в сообщении.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в 19:20 со стороны Авдеевки по Макеевке было выпущено 8 снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что сегодня в результате обстрела Кировского района Макеевки по ул. Семашко ранение получила мирная жительница 1970 года рождения. Также в этом районе ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод. Были повреждены цех ректификации и резервуары для готовой продукции.

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