В Донецке на шахте имени Скочинского в результате обстрела ВСУ разрушен гараж, разбиты два автобуса, четыре КамАЗа и кран

Многострадальная шахта имени Скочинского снова под обстрелом ВСУ. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 19 июня, в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ на шахте имени Скочинского был разрушен гараж, разбиты два автобуса, четыре КамАЗа и кран. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В 14:00 снаряды ВСУ приземлились на территорию шахты имени А.А. Скочинского. В результате обстрела разрушен гараж, разбиты два автобуса, четыре КамАЗа и кран, – написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Также в результате обстрела ВСУ повреждена высоковольтная линия. Без электроснабжения 120 домов частного сектора в селе Кременец.

Тем временем, сейчас украинские боевики продолжают обстреливать Донецк и Макеевку. Под огонь попали Куйбышевский и Кировский районы столицы, Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки. Противник применяет артиллерию НАТОвского стандарта – гаубицы калибром 155 миллиметров.

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