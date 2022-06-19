В Ирмино и Стаханове в результате обстрела из РСЗО «Ураган» повреждено более 30 домов

Лишь по счастливой случайности никто из жителей не пострадал. Фото: АГ Стаханова

Сегодня, 19 июня, киевские силовики обстреляли Ирмино и Стаханов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», повреждения получили 34 дома. Об этом сообщили в администрации Стаханова.

- Около 03:30 территория городов Стаханова и Ирмино подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Обстрел велся кассетными снарядами реактивной системы залпового огня «Ураган», - говорится в сообщении.

Информация о раненых и погибших в администрацию не поступала.

- По предварительной информации, в результате обстрела повреждения кровли и остекления получили порядка 34 индивидуальных домостроений. Пострадало здание стахановского костно-туберкулезного диспансера, одна из школ. Есть повреждения газопровода и линий электропередачи в Ирмино и Стаханове, - рассказали в администрации.

Энергетики и газовики ликвидируют последствия обстрела.

Также ВСУ ночью 19 июня обстреляли Кировск из артиллерийского орудия.

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