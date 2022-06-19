Движение троллейбусов осуществляется по укороченному маршруту: ДМЗ - ТАЦ «Северный». Фото: ДЭАТ

Сегодня, 19 июня, в Донецке из-за обстрелов ВСУ временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- По причине опасности боевых действий временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 на участке площадь Шахтерская – железнодорожный вокзал в Киевском районе Донецка, - написал мэр города.

Он также сообщил, что сейчас движение троллейбусов осуществляется по укороченному маршруту: ДМЗ - ТАЦ «Северный».

По информации представительства ДНР в СЦКК сегодня украинские боевики выпустили после 12 часов дня 13 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району столицы. Огонь велся с позиций в районе Песок.

Напомним, что в минувшие сутки под огнем со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей Республики, 24 получили ранения. Повреждено 36 домостроений, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, я там нужен»: Как 14-летний школьник из Мариуполя Арсен Попов спасал раненых бойцов и мирных жителей

Глава ДНР Денис Пушилин наградил подростка медалью «За отвагу» (подробнее)