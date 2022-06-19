В пригороде Горловки под огнем украинских боевиков погибла мирная жительница

Украинские боевики продолжают обстреливать Горловку и ее окрестности. Фото: ТГ/Приходько
Сегодня, 19 июня, вооруженные формирования Украины обстреляли южный пригород Горловки, погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.
- К сожалению, в результате обстрела ВСУ горловского села Озеряновка от многочисленных ран погибла 63-летняя мирная жительница. Светлая память, — написал Приходько в своем телеграм-канале.
Также в результате вооруженной агрессии украинских неонацистов повреждения получили жилые дома в селе по адресам: пер. Мирный, 10; ул. Очеретинский тупик, 55, 61а.
По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики дважды обстреляли Озеряновку из артиллерийских орудий калибром 122 мм. Всего было выпущено 16 снарядов. Огонь велся из районов населенных пунктов Ленинское и Новгородское.
Напомним, что за минувшие сутки под огнем со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей Республики, 24 получили ранения.
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мама, я там нужен»: Как 14-летний школьник из Мариуполя Арсен Попов спасал раненых бойцов и мирных жителей
Глава ДНР Денис Пушилин наградил подростка медалью «За отвагу» (подробнее)