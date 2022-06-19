В пригороде Горловки под огнем украинских боевиков погибла мирная жительница

Украинские боевики продолжают обстреливать Горловку и ее окрестности. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 19 июня, вооруженные формирования Украины обстреляли южный пригород Горловки, погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- К сожалению, в результате обстрела ВСУ горловского села Озеряновка от многочисленных ран погибла 63-летняя мирная жительница. Светлая память, — написал Приходько в своем телеграм-канале.

Также в результате вооруженной агрессии украинских неонацистов повреждения получили жилые дома в селе по адресам: пер. Мирный, 10; ул. Очеретинский тупик, 55, 61а.

По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики дважды обстреляли Озеряновку из артиллерийских орудий калибром 122 мм. Всего было выпущено 16 снарядов. Огонь велся из районов населенных пунктов Ленинское и Новгородское.

Напомним, что за минувшие сутки под огнем со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей Республики, 24 получили ранения.

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