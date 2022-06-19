Защитники ДНР уничтожили три РСЗО «Град» и четыре огневые точки ВСУ в районе Авдеевки и Орловки

Защитники ДНР и ЛНР продолжают уничтожать противника. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за минувшие сутки уничтожили более 60 украинских националистов, а также различную боевую технику и вооружение ВСУ. Об этом сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ- 21 «Град», беспилотник «Фурия», два бронированных автомобиля и более 30 человек личного состава, — заявил официальный представитель Народной милиции ДНР.

Отмечается, что подавлены четыре огневые точки противника в районе Авдеевки и села Орловка к северо-западу от Донецка.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 32 человека личного состава, 5 бронетранспортеров, 3 единицы автомобильной техники, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Также три киевских силовика сложили оружие и перешли на сторону Республики.

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