Дмитрий Харатьян выступит в ДНР на концерте ко Дню медицинского работника в ДНР

Это будет первое выступление в ДНР народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна. Фото: ВК/Дмитрий Харатьян

Сегодня, 19 июня, в Макеевке выступят на концерте ко Дню медицинского работника в ДНР народный артист РФ Дмитрий Харатьян и российская актриса театра и кино Анастасия Макеева. Об этом ДАН сообщили в Русском центре.

- В воскресенье, 19 июня, в рамках интеграционной программы Русского центра в Макеевке состоится праздничный концерт, приуроченный ко Дню медицинского работника. Для макеевчан выступят звезды российской эстрады, такие как Дмитрий Харатьян, а также Анастасия Макеева, — сказано в сообщении.

Отметим, что это будет первое выступление в ДНР народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна.

Напомним, что День медицинского работника в Республике отмечается в третье воскресенье июня, в этом году праздник выпал на 19 число.

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин поздравил медиков с профессиональным праздником. Он отметил, что медикам свойственны стойкость, профессионализм, милосердие, служение людям, любовь к родной земле. Особенно эти качества так ценны сейчас, когда в срочной помощи нуждаются израненные войной земляки.

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