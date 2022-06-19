Денис Пушилин пожелал медикам мира и добра, здоровья и благополучия. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 19 июня, в Донецкой Народной Республике празднуют День медицинского работника. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил медиков с профессиональным праздником.

- Уважаемые работники и ветераны сферы здравоохранения Донецкой Народной Республики! Примите самые искрение поздравления с профессиональным праздником! – заявил Пушилин.

Он отметил, что медикам свойственны стойкость, профессионализм, милосердие, служение людям, любовь к родной земле. Особенно эти качества так ценны сейчас, когда в срочной помощи нуждаются израненные войной земляки.

- Жители Республики безмерно благодарны вам за ваш самоотверженный труд! Желаю вам мира и добра, здоровья и благополучия – всего наилучшего, что можно пожелать самым дорогим людям, - пожелал Глава ДНР.

День медицинского работника в Республике отмечается в третье воскресенье июня, в этом году праздник выпал на 19 число.

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