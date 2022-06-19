Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 19 июня

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин
Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
График подвоза питьевой воды
Будённовский район:
- ул. Нижнекурганская, 21-23 (с 14:30 до 16:00).
Калининский район:
- ул. Герцена, 73 (с 10:30 до 12:00);
- бул. Шахтостроителей, 33 (с 12:00 до 16:00);
- ул. Ходаковского, 2, 4 (с 14:30 до 16:00).
Кировский район:
- ул. Нефтяная, 20 (с 10:00 до 12:00).
Куйбышевский район:
- ул. Зуевская, 23 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Правды, 41 (с 12:00 до 15:00).
Ленинский район:
- ул. Универсальная, 50 (с 10:30 до 16:30).
Петровский район:
- ул. Дунаевского, 7 (с 10:00 до 16:00);
- ул. Малышева, 8 (с 10:00 до 15:00).
Пролетарский район:
- ул. Макеевская, 11 (с 10:30 до 13:00).
г. Моспино:
- ул. Кирова, 2 - 37.
- ул. Панфилова, 3-25 (с 12:00 до 14:00).
График подвоза технической воды
Калининский район:
- ул. Таврическая, 104, 88 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Лазаренко, 2, 25 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Подвойского, 20 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Тернопольская, 22 (с 12:00 до 14:00).
Кировский район:
- ул. Токарева, 88а – емкость для раздачи населению (с 13:00 до 15:00);
- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 – ёмкость для раздачи населению (с 10:00 до 12:00).
Куйбышевский район:
- ул. Образцовая, 54 (с 9:30 до 12:00);
- ул. Алексея Толстого, 101 (с 12:00 до 15:00).
Ленинский район:
- ул. Пионерская, 12 (с 10:00 до 13:00);
- ул. Потийская, 42 (с 10:00 до 13:00).
пгт Еленовка – круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т:
- мкр-н Новый, 4;
- ул. Московская, 14;
- ул. Деповская, 8;
- с. Молодёжное, ул. Новосёлов, 7.
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