Пятеро погибших и 24 раненых мирных жителей: За сутки украинские боевики выпустили по ДНР 475 снарядов

Повреждения от обстрелов получило здание горадминистрации Донецка. Фото: ТК/Кулемзин

За минувшие сутки украинские боевики 59 раз открывали огонь и выпустили по ДНР 475 снарядов. В результате пятеро мирных жителей погибли и 24 были ранены. об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР с СЦКК.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», танк, артиллерию 155 и 122 мм.

На горловском – артиллерию 152 и 122 мм.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк ( Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Калининский, Кировский, Буденновский и Петровский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Пантелеймоновка, Михайловка, Зайцево, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка.

Поступили сведения о гибели пяти гражданских лиц, в том числе двух сотрудников МЧС ДНР. Ранения различной степени тяжести получили 24 гражданских лица (двое детей 2007 и 2015 г.р.), из них трое сотрудников МЧС ДНР, в Куйбышевском, Киевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, Комсомольском. В том числе женщина 1996 г.р. с ранее освобожденной территории - с Владимировки.

Повреждено 36 домостроений, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры.

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