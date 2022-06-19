Леонид Пасечник пожелал медикам крепчайшего здоровья, благополучия, семейного счастья, стойкости и мужества. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 19 июня, в Луганской Народной Республике празднуют День медицинского работника. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил медиков с профессиональным праздником.

- Изо дня в день, добросовестно и гуманно выполняя служебные обязанности, вы остаетесь верными клятве Гиппократа, прикладывая максимум усилий, чтобы сберечь и сохранить здоровье наших жителей, - заявил Пасечник.

Он отметил, что все восемь лет с момента образования Луганской Народной Республики деятельность врачей постоянно связана с риском: оказываясь первыми в гуще событий, герои в белых халатах под свист пуль и разрывы украинских снарядов не только спасают человеческие жизни, но и наряду с этим оказывают психологическую помощь раненым и пострадавшим.

- Низкий поклон и безмерные слова благодарности за ваш колоссальный труд. Искренне желаю крепчайшего здоровья, благополучия, семейного счастья, стойкости и мужества. Самое главное – спокойных дежурств и мирного неба над головой! – пожелал Глава ЛНР.

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