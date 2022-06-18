ВСУ продолжают обстрелы Попасной, хотя армия ЛНР продвинулась далеко за пределы города

Из-за постоянных украинских обстрелов мирное население города находится в опасности. Фото: ЛИЦ

Киевские силовики продолжают ожесточенные обстрелы Попасной, несмотря на то, что союзные войска Донбасса и РФ продвинулись далеко за пределы города. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

Там отметили, что из-за постоянных обстрелов ВСУ жизни оставшихся в городе мирных жителей все еще подвергаются опасности.

- Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территорию города Попасная. Несмотря на то, что Народная милиция продвинулась уже далеко за пределы города, бандформирования Украины наносят ежедневно удары по Попасной, подвергая опасности жизни оставшегося мирного населения, - отметил сотрудник пресс-службы оборонного ведомства Республики Кирилл Генсер.

Напомним, в День Победы, 9 мая, в Народной милиции ЛНР сообщили о полном установлении контроля над населенным пунктом Нижнее и городом Попасная, из которого украинские националисты сделали крепость. После этого союзные войска развернули наступление к югу от освобожденного города и на Лисичанск. Украинских боевиков постепенно отрезают от путей снабжения и не оставляют им места для маневра.

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